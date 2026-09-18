Fitch'ten Tayland'a görünüm revizyonu: Negatiften durağana çekti, BBB+ teyit edildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fitch'in kararında kamu maliyesine yönelik risklerin azalması ve siyasi belirsizliğin hafiflemesi etkili oldu. Geçen yıl görünümün negatife çekilmesine neden olan mali baskıların ve siyasi dalgalanmanın etkisinin azaldığı belirtildi.

Kurum, Tayland'ın dış finansman tarafındaki güçlü pozisyonunu koruduğunu vurguladı. Ülkenin net dış varlık pozisyonunun BBB kategorisindeki benzer ülkelerin ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

BBB+ notu korundu

Fitch, Tayland'ın Uzun Vadeli Döviz ve Yerel Para Birimi cinsinden notlarını BBB+ olarak teyit etti. Bu seviye, ülkenin yatırım yapılabilir kategorideki konumunu koruduğunu gösteriyor.

Notun teyit edilmesinde güçlü dış finansman yapısı, görece düşük dış borçluluk ve uluslararası rezervlerin seviyesi belirleyici oldu.

Borçlanma maliyeti için pozitif sinyal

Görünümün negatiften durağana çekilmesi, önümüzdeki dönemde not indirimi beklentisinin zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor. Kararın, Tayland'ın uluslararası piyasalardaki borçlanma maliyetleri ve yatırımcı güveni açısından olumlu bir sinyal olarak öne çıkması bekleniyor.