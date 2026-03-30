Fitch'ten Türkiye’de yerel yönetimler için 2026 takvimi

Fitch Rating, Türkiye'de kredi notu verdiği yerel yönetimlerin bu notları için 2026 gözden geçirme takvimini yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyezsi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Manisa BÜyükşehir Belediyesi'nin kredi notları için 2026'nın ilk gözden geçirmesi 5 Haziran tarihinde yapılacak. İkinci gözden geçirmenin tarihi ise 4 Aralık olarak belirlendi.

Antalya, Bursa, Mersin, Muğla ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin notları için ise ilk gözden geçirme tarihi 12 Haziran, ikinci gözden geçirme tarihi 11 Aralık olarak duyuruldu.