Fitch’ten uyarı: Savaş uzarsa gelişmiş ülkelerde riskler büyür

Fitch Ratings, Orta Doğu’daki çatışmanın uzaması halinde Avrupa ve Asya’daki gelişmiş ülke ekonomileri için yeni kredi riskleri oluşabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşa göre bu riskler başta artan enerji ve borçlanma maliyetleri, yükselen enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyüme üzerinden ortaya çıkabilir. Hükümetlerin hanehalkı ve şirketleri desteklemek için devreye alacağı mali önlemlerin bütçe açıkları ve kamu borcu üzerinde baskı yaratabileceği, risk iştahının bozulması halinde finansman koşullarının da kötüleşebileceği belirtiliyor. Yüksek borçluluk ve yapısal açıkları olan ülkeler ile enflasyon-büyüme dengesi daha zayıf olan ekonomiler bu tür bir şoka karşı daha kırılgan görülüyor.

Fitch’e göre petrol ve doğalgaz fiyatlarının beklentilerin üzerinde seyretmesi en doğrudan bulaşma kanalı. Bu durum enflasyonu yukarı çekerken reel gelirleri ve iç talebi olumsuz etkiliyor. Temel senaryoda Brent petrol fiyatlarının mart ayında mevcut seviyelere yakın kalması ve 2026 genelinde ortalama 70 dolar civarına gerilemesi bekleniyor.

Buna karşılık Brent fiyatlarının 2026 boyunca 95–100 dolar aralığında kalması durumunda, Oxford Economics modeliyle yapılan simülasyonlara göre gelişmiş ekonomilerde büyüme belirgin şekilde yavaşlayabilir ve bazı ülkeler resesyona yaklaşabilir.

Enflasyon risklerinin özellikle İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa’da daha belirgin olduğu ifade edilirken, büyüme üzerindeki olumsuz etkinin ise Kore, Japonya, Birleşik Krallık ve İtalya’da daha güçlü hissedilebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun temel nedeni, artan enerji ve ulaşım maliyetlerinin hanehalkı gelirlerini aşındırarak tüketimi daha fazla baskılaması olarak öne çıkıyor.