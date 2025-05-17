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Fitch’ten Yunanistan’a umut ışığı

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu değiştirmezken, görünümünü ise yükseltti.

Haber Merkezi
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Fitch’ten Yunanistan’a umut ışığı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB-" olarak teyit edildi.

Fitch, Yunanistan'da büyümenin 2025 ve 2026'da yüzde 2'nin üzerinde kalacağını öngördü ve bunun da yüzde 0,4'lük Euro Bölgesi büyüme tahmininin çok üzerinde olduğuna işaret etti.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

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