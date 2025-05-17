Fitch’ten Yunanistan’a umut ışığı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB-" olarak teyit edildi.

Fitch, Yunanistan'da büyümenin 2025 ve 2026'da yüzde 2'nin üzerinde kalacağını öngördü ve bunun da yüzde 0,4'lük Euro Bölgesi büyüme tahmininin çok üzerinde olduğuna işaret etti.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.