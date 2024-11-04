Fiyatlarda düşüş yaşanmasına rağmen BAE'den, petrol üretimini artırma taahhüdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), küresel fiyatlar düşerken ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde dünya siyaseti belirsizliğini korurken enerji üretimini arttırma taahhüdüyle yıllık petrol ve gaz zirvesinin açılışını yaptı.

Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı, BAE'nin geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) COP28 iklim görüşmelerine ev sahipliği yapmasının ardından gerçekleşti.

Bu görüşmeler, yaklaşık 200 ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısıyla sona erdi. Konferans ilk kez bu kadar önemli bir taahhütte bulundu.

Ancak BAE bir bütün olarak petrol üretimini önümüzdeki yıllarda günde beş milyon varile çıkarmayı planlarken, daha temiz enerjiler peşinde koşuyor.

Bu arada BAE yetkilileri, Moskova'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa rağmen Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürürken ABD seçimleriyle ilgili herhangi bir sorudan kaçınmaya özen gösterdi.

Devlet tarafından işletilen Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin başında bulunan ve aynı zamanda Dubai'deki COP28 görüşmelerine liderlik eden Sultan El Cabir, "Birleşik Arap Emirlikleri olarak her zaman kutuplaşma yerine ortaklığı, bölünme yerine diyaloğu ve provokasyon yerine barışı seçeceğimizi söylememe izin verin," dedi.

Ham petrol fiyatları bu yıl düşük seyretti. Gösterge Brent ham petrolü pazartesi günü, devam eden Orta Doğu'daki gerilimin bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişelerin azalmaya başlamasının ardından fiyatların düşmesiyle varil başına 74 dolar civarında işlem gördü.

Ancak Çin'de yavaşlayan ekonomik büyüme ve piyasadaki arz bolluğu da fiyatları aşağı çekiyor.

Yapay zekayı beslemek için enerji gerekecek

El Cabir zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, enerji sektörü tarafından kullanılabilecek geleceğin teknolojisi olarak yapay zekaya işaret etti ve bu teknolojinin elektrik için doymak bilmez bir iştahı olduğunu söyledi.

"Hiçbir enerji kaynağı bu talebi karşılamak için yeterli olmayacak" dedi.

Pazartesi günkü zirvede siyaset de yakından takip edildi. Açılışa katılan kalabalık arasındaki fısıltılar, işleri için kimin daha iyi olacağını düşünüyordu: Başkan Yardımcısı Kamala Harris mi yoksa eski Başkan Donald Trump mı?

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail al-Mazrouei, bir sunucunun ülkesinin Trump'ı mı yoksa Harris'i mi tercih ettiği yönündeki ilk sorusunu geçiştirdi.

Al-Mazrouei, "Elbette burada enerji politikalarını tartışacağız ve ABD'deki seçimler hakkında konuşmamayı tercih ederim" dedi. "Siyasi bir yarışma olarak her iki adaya da en iyisini diliyoruz."

BAE, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya ile yakın bağlarını sürdürüyor. Zirvenin ana ortaklarından biri de Rusya'nın devlet dışı en büyük petrol şirketi Lukoil'di.