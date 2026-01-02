Fonlar 2025’te ABD’ye yöneldi

Global SWF tarafından yayımlanan rapora göre, egemen varlık fonları, emeklilik fonları ve merkez bankalarının yönettiği toplam varlıklar 2025’te 60 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. ABD’ye yapılan yatırımların üçte ikisini egemen varlık fonları oluşturdu. Raporda, yatırımların dijital altyapı, veri merkezleri ve yapay zekâ şirketlerine odaklanmasının ABD’ye güçlü bir avantaj sağladığı vurgulandı.

Egemen varlık fonlarının toplam büyüklüğü tek başına 15 trilyon dolarla yeni bir rekora çıktı. Bu fonların yıllık yatırımları yüzde 35 artarak 179,3 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre ABD’ye yönelen güçlü sermaye akışı gelişen piyasalar pahasına gerçekleşti. Çin, Hindistan, Endonezya ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu gelişen piyasalar 2025’te 2024’e kıyasla yüzde 28 daha az yatırım çekti ve toplam yatırımların yalnızca yüzde 15’ini alabildi. Buna karşın özel kredi yatırımcılarının daha yüksek getiri arayışıyla gelişen piyasalara yönelmeye başladığı belirtildi.

2025’te kurulan 11 yeni egemen varlık fonunun tamamı gelişen piyasalarda ortaya çıktı. Ancak petrol fiyatlarındaki baskı nedeniyle 2026’da harcamalarda yön değişikliği olabileceği ifade edildi. Raporda, petrol gelirlerine bağımlı fonların zor bir yıl geçirebileceği, doğal gaz ve bakır gibi metallerin ise yeni sermaye akımlarını destekleyebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan’ın ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü verdiği, bu tutarın 1 trilyon dolara çıkarılmasının hedeflendiği, Abu Dabi’nin 1,4 trilyon dolar ve Katar’ın ise önümüzdeki 10 yılda 500 milyar dolar yatırım planladığı bilgisine yer verildi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu 36,2 milyar dolar, Abu Dabi merkezli Mubadala ise 32,7 milyar dolarla yılın en büyük harcama yapan fonları arasında yer aldı.