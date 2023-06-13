Fonların 'emtia iştahı' giderek zayıflıyor

Financial Times’ta yer alan analize göre, uluslararası fon yöneticileri, piyasalarda Çin'in hammadde talebine olan güvenin azalması ve küresel ekonominin resesyona gireceği korkusuyla emtia yatırımlarını son üç yılın en düşük seviyesine indirdi.

Bank of America'nın aylık küresel fon yöneticileri anketi, (yöneticilerin net yüzde 3'ünün ve toplam 708 milyar dolarlık varlığı kontrol eden 247 kurumsal yatırımcının görüşlerini içeriyor) fonların mayıs ayında emtialarda "zayıf" bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor.

BofA'ya göre, emtialara yönelik olarak yatırımcıların duyarlılığı, son iki ayda yüzde 17 düşerek, Ağustos 2015'ten bu yana en sert düşüşü yaşadı. Altın, şeker ve sığır eti dışındaki başlıca emtia fiyatları fiili olarak da son 12 ayda sert düşüş gösterdi.

En çok takip edilen emtia göstergesi olan ’S&P Goldman Sachs Emtia toplam getiri endeksi’, Haziran 2022'de sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana yüzde 27 geriledi.