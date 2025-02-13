Ford CEO'su: Trump politikaları işten çıkarmalara yol açabilir

Ford CEO'su Jim Farley, Trump yönetiminin Biden döneminde verilen elektrikli araç teşviklerini iptal etmesi durumunda işten çıkarmaların kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

"İşlerin çoğu risk altında olacak"

Ford'un CEO'su Jim Farley, New York'taki bir konferansta, Ford'un Ohio, Michigan, Kentucky ve Tennessee'de pil ve elektrikli araç üretmek için fabrikalara büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Farley, Cumhuriyetçilerin projelere milyarlarca dolar sübvansiyon ve kredi tahsis eden Biden dönemi yasalarını iptal etmesi durumunda, "bu işlerin çoğu risk altında olacak" dedi.

Ford CEO'su Trump'ı sert bir şekilde eleştirdi

New York Times’ın haberine göre, Farley ayrıca Başkan Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen otomobillere ve bileşenlere gümrük vergisi koyma tehdidini sert bir şekilde eleştirdi.

Ford, Maverick pikap ve Mustang Mach-E elektrikli SUV dahil olmak üzere Meksika'da birkaç araç ve Kanada'da motor üretiyor.

"Gümrük vergisi ABD endüstrisinde hiç görmediğimiz bir delik açacak"

Farley, "Meksika ve Kanada sınırında yüzde 25'lik bir gümrük vergisi, ABD endüstrisinde daha önce hiç görmediğimiz bir delik açacak," diyerek "Bu, Meksika ve Kanada gümrük vergilerine tabi olmayacak bir buçuk ila iki milyon aracı ABD'ye getiren Güney Koreli, Japon ve Avrupalı ​​şirketlere serbestlik tanıyor" dedi.

"Küresel bir sokak kavgası yaşanıyor"

Farley, belirli politikalarla ilgili sorunlar yaşarken bile, Trump'ın "ABD otomotiv endüstrimizi güçlendirmek, buraya daha fazla üretim getirmek veya ABD'de inovasyon yapmak hakkında çok fazla konuşmasını" övdü. Farley, bunun özellikle şimdi önemli olduğunu, çünkü Çinli üreticiler denizaşırı ülkelere genişlerken otomotiv endüstrisinde "küresel bir sokak kavgası" yaşandığını söyledi.

"Bu yönetim çok fazla maliyet ve çok fazla kaosu başaracak"

Farley, "Eğer bu yönetim bunu başarabilirse, bence bu en önemli başarılarından biri olacaktır" dedi. Şunu da ekledi, "Şimdiye kadar gördüğümüz şey çok fazla maliyet ve çok fazla kaos” dedi.