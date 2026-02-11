Ford Motor'un çekirdek karı yarı yarıya düştü

Ford Motor, alüminyum tedarikçisindeki yangının beklenenden yüksek maliyet yaratması nedeniyle karlılığının baskı altında kaldığını açıkladı.

CEO Jim Farley, otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmesi ve küresel rekabetçi modeller üretmesi ile bu yıl güçlü performans öngördü.

Ford, elektrikli araç programlarındaki önemli değer düşüşleri sonrasında dördüncü çeyrekte 11,1 milyar dolar net zarar bildirdi. Çeyrek için hisse başına düzeltilmiş kazanç 13 sent olarak gerçekleşti ve analistlerin 19 sent beklentisini karşılamadı.

İçten yanmalı motorlu araçlar ve gaz-elektrik hibrit araçları içeren otomobil üreticisinin geleneksel işi olan Ford Blue, dördüncü çeyrekte faiz ve vergiler öncesi 727 milyon dolar kar elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya düşüşe işaret ediyor. Ford'un ABD'deki araç teslimatları bu dönemde %2,7 arttı.

Otomobil üreticisinin ticari araçlar ve lojistik hizmetler alanındaki sağlıklı işi olan Ford Pro, yıllık bazda da düşüş gösteren 1,23 milyar dolarlık Ebit raporladı. Ford'un elektrikli araç birimi Model e, bu bazda 1,22 milyar dolar zarar etti, ancak bu rakam önceki yılın aynı döneminde kaydettiği yaklaşık 1,4 milyar dolarlık zarardan daha iyi.

Ford, 2026 yılı için faiz ve vergi öncesi karını 8 milyar ila 10 milyar dolar aralığında öngördü. Bu tahmin,analistleri 8,78 milyar dolarlık ortalama beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Şirket, Başkan Donald Trump’ın tarifeleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 2 milyar dolar ek maliyet bekliyor. Bunun önemli kısmı, özellikle yüksek karlı F-150 kamyonetlerinde kullanılan alüminyum tedarikinden kaynaklanıyor.

Geçen yıl tarifeler ve New York Oswego yakınlarındaki alüminyum tesisinde çıkan iki büyük yangın şirket karını aşağı çekti. Ford, revize ettiği 7 milyar dolarlık yıllık kar hedefini kıl payı kaçırarak yılı 6,8 milyar dolar faiz ve vergi öncesi karla tamamladı. Aralık sonunda ithal otomobil parçalarına yönelik beklenenden daha sınırlı tarife muafiyeti sağlanması maliyetleri yaklaşık 900 milyon dolar artırdı.

Dördüncü çeyrek geliri 45,9 milyar dolar ile beklentileri aşan şirket, elektrikli araç ve yazılım biriminde geçen yıl 4,8 milyar dolar zarar yazdı. Bu birimde 2026 için 4 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında zarar öngörülüyor.

CEO Farley, 30 bin dolarlık yeni bir elektrikli araç platformu geliştirdiklerini ve gelecek yıl bu platform üzerinde tasarlanan elektrikli pick-up modelinin piyasaya sürüleceğini belirtti. Şirket, hibrit yatırımları ve seçici ortaklıklarla sermaye dağılımını optimize etmeyi hedefliyor.