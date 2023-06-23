Ford-SK On ortaklığına batarya için 9,2 milyar dolarlık kredi

ABD Enerji Bakanlığı, otomobil üreticisi Ford ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On'un ortak girişimine ülkede kurulması planlanan 3 batarya fabrikası için 9,2 milyar dolara kadar kredi verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'de elektrikli araç batarya üretim kapasitesinin daha da genişletilmesi için Ford ve SK On'un ortak girişimi BlueOval SK'ya şartlı kredi taahhüdünde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu taahhüt kapsamında, ABD Enerji Bakanlığı Kredi Programları Ofisince, Ford'un elektrikli araçları için batarya üretecek 3 üretim tesisinin inşası için BlueOval SK'ya 9,2 milyar dolara kadar kredi sağlanmasının planlandığı aktarıldı.

Biri Tennessee, ikisi Kentucky'de planlanan tesislerin inşaatı sırasında 5 bin kişiye, sonrasında ise 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanmasının beklendiği belirtildi.