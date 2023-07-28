Ford’un karı beklentileri aştı

ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor ikinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına karının 72 cent olduğunu duyurdu. Analistler ise hisse başına 55 cent kar bekliyorlardı.

Ford Motor'un gelirleri de yüzde 11,9 artışla 42,43 milyar dolara yükselerek, 40,38 milyar dolar olan beklentileri aştı.

İkinci çeyrekte net kar 1,92 milyar dolar olurken, hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 194 artarak 0,47 dolor oldu.

Ford Motor, 2023 yılının tamamı için faiz ve vergi öncesi kar beklentisini 9-11 milyar dolardan 11-12 milyar dolar aralığına çıkardı. Faiz ve vergi öncesi kar ikinci çeyrekte geçen yılın anı dönemindeki 3,7 milyar domardan 3,8 milyar dolara yükseldi