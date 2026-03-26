Frankfurt’ta alarm çanları: Enerji hattındaki kırılma Euro Bölgesi’ni sarsıyor

Son değerlendirmeler, kıtanın enerji güvenliğinin ne denli kırılgan bir zeminde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, uluslararası piyasaların can damarı niteliğindeki geçiş güzergahlarında yaşanan tıkanıklıkların, sadece bir tedarik sorunu değil, sistemik bir sarsıntı riski taşıdığını ortaya koydu. Dünya genelindeki fosil yakıt arzının beşte birinin geçtiği kritik rotalardaki güvenlik açığı, Frankfurt’taki karar vericileri en kötü senaryoya hazırlıyor.

Fiyat istikrarında beklenmedik sapma

Yılın ilk çeyreğinden itibaren kontrol altına alınmaya çalışılan enflasyon rakamları, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yeniden yükselişe geçti. Enerji maliyetlerindeki öngörülemeyen artışlar, hanehalkı harcamalarından sanayi çarklarına kadar her noktada hissedilen bir maliyet baskısı yaratıyor. ECB’nin son projeksiyonlarına göre, enflasyon beklentisinin yüzde 2,6 seviyesine tırmanması, piyasalardaki güven endeksini zayıflatırken alım gücünün de kademeli olarak erimesine yol açıyor.

Büyüme hedeflerinde psikolojik sınırın altı

Ekonomik aktivitedeki yavaşlama, büyüme rakamlarını artık kritik bir eşiğe taşıdı. ECB’nin revize ettiği verilere göre, Euro Bölgesi’nin bu yılki performans beklentisi yüzde 1 olan psikolojik sınırın altına sarkarak yüzde 0,9 düzeyine geriledi. Bu geri çekilme, bölge ekonomisinin dış şoklara karşı ne kadar açık olduğunu gösterirken, uzun vadeli yatırım kararlarının da belirsizlik nedeniyle askıya alınmasına sebep oluyor. Mevcut tablo, Avrupa’nın sadece bir ekonomik yavaşlama ile değil, aynı zamanda ciddi bir stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalabileceği sinyalini veriyor.