Frankfurt’ta "savaş" freni: ECB’nin kararı küresel finans düzeninde neyi değiştirdi?

Frankfurt’tan yükselen sesin özünde, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arz güvenliği üzerindeki yıkıcı etkisi yatıyor. Lagarde’ın 2026 yılı enflasyon projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etmesi, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki volatilitenin artık geçici bir dalgalanma değil, yapısal bir maliyet baskısı haline geldiğini gösteriyor. Bu durum, Avrupa ekonomisi için sadece bir girdi maliyeti artışı değil; üretim zinciri üzerinden çekirdek enflasyona sirayet eden ve tüketici güvenini sarsan bir enflasyonist sarmal riskini beraberinde getiriyor.

Navlun maliyetleri ve ticaret hattında "stratejik" darboğaz

Savaşın sadece enerji fiyatlarını değil, küresel lojistik ağlarını ve navlun maliyetlerini de vurduğu gerçeği, Avrupa’nın dış ticaret dengesini sarsan ikincil bir şok dalgası yaratıyor. Ticaret yollarındaki tıkanıklık ve artan sigorta primleri, sanayi üretim maliyetlerini kontrol edilemez bir noktaya taşırken; ECB’nin faiz indirim rotasını saptıran asıl unsurun bu "lojistik enflasyonu" olduğu görülüyor. Frankfurt yönetimi, büyüme odaklı politikalardan vazgeçerek, jeopolitik şoklara karşı mevzi koruma stratejisine geçtiğini bu kararla resmileştirmiş oldu.

Para politikasında "veri bağımlı" yeni safha

ECB’nin faiz kararlarında artık önceden belirlenmiş bir patikanın olmadığını ilan etmesi, para politikasının jeopolitik ve stratejik denklemlerin vesayeti altına girdiğini tescilliyor. Makroekonomik projeksiyonlar; bölgesel gerilimlerin arz güvenliği üzerindeki baskısı sürdükçe, Avrupa kanadında gevşeme adımlarının bir süre daha erteleneceğini öngörüyor. Lagarde’ın ihtiyatlı duruş vurgusu ise merkez bankacılığının artık sadece rakamlarla değil, küresel güç mücadelelerinin yarattığı risk primleriyle yönetildiği yeni bir doktrini tanımlıyor.

Jeopolitik risk primi ve sermayenin defansif dönüşü

Haftanın son işlem gününde piyasaların sergilediği refleks, sermayenin artık güvenli liman arayışından öte, bir stratejik dayanıklılık testi verdiğini ortaya koyuyor. Savunma ve enerji dışındaki sektörlerde gözlenen temkinli geri çekilme, yatırımcıların küresel sistemdeki bu büyük kırılmayı fiyatladığının en net göstergesi. Ortaya çıkan tablo; büyüme hızının değil, jeopolitik sarsıntılara karşı gösterilen adaptasyon kabiliyetinin piyasaların yeni anahtarı olacağını kanıtlıyor.