Franklin Templeton’dan Avrupa’da 9 milyar dolarlık hamle! Portföy 3’e katlanacak

Geleneksel portföy yönetiminin ötesine geçerek gayrimenkul ve reel varlık piyasalarındaki konumunu tahkim etmek isteyen şirket, Avrupa genelindeki doğrudan yatırımlarını büyütüyor. Finans dünyasının önde gelen yayın organlarından RTTNews tarafından aktarılan bilgilere göre, kurumsal yatırım platformu, alternatif varlık sınıfındaki pazar payını genişleterek bölgedeki kurumsal fon talebini doğrudan karşılamayı hedefliyor.

Gayrimenkul ve altyapı yatırımlarında yeni dönem

Madrid merkezli operasyon yürüten Stoneshield Capital, özellikle Avrupa gayrimenkul sektörü ve kritik altyapı projelerine yönelik geliştirdiği tematik fon modelleriyle tanınıyor. Şirket; öğrenci konaklama alanları, dijital altyapı tesisleri ve lojistik ağlar gibi arz kısıtı bulunan yüksek getirili alanlarda aktif bir strateji uyguluyor. Kurumsal Ar-Ge ve finans merkezi kimliğiyle öne çıkan Stoneshield’ın mevcut yönetim yapısı korunurken, kurucu ortakların azınlık hisselerini elinde tutarak günlük operasyonları yönetmeye devam edeceği belirtiliyor.

9 milyar dolarlık portföy Clarion Partners’a entegre ediliyor

Finans sirkülerine yansıyan güncel verilere göre Stoneshield Capital, yaklaşık 9 milyar dolar değerinde bir varlık hacmini sevk ve idare ediyor. Bu devasa portföyün entegrasyonu, Franklin Templeton bünyesindeki Clarion Partners platformunun Avrupa’daki finansal büyüklüğünü kaldıraç etkisiyle yukarı taşıyacak. Mevcut durumda daha düşük risk profilli çekirdek gayrimenkul yatırımlarına odaklanan Clarion Partners, bu satın alma hamlesiyle birlikte Avrupa genelindeki yönetilen varlık stokunu üçe katlayarak yaklaşık 13 milyar dolar eşiğine ulaştırmayı planlıyor.

Regülasyon onayları ve kapanış takvimi

Sermaye piyasalarının takibindeki bu makro işleme ilişkin finansal danışmanlık süreçleri Goldman Sachs International tarafından yürütülüyor. Gerekli yasal bildirimlerin yapılması, rekabet kurumu incelemeleri ve kurumsal regülasyon onaylarının pürüzsüz tamamlanmasının ardından, devir teslim sürecinin resmi olarak 2026 yılının son çeyreğinde nihayete erdirilmesi bekleniyor. Bu stratejik birleşme, ana çatı şirket Franklin Templeton’ın küresel ölçekteki toplam alternatif yatırımlar bütçesini 300 milyar dolar barajının üzerine taşırken, Clarion Partners’ın kıta genelindeki kurumsal gayrimenkul operasyonlarında yeni fırsat odaklı tematik stratejileri devreye sokmasına zemin hazırlıyor. Birleşme sonrası bölgesel ofis ağını ve operasyon ekiplerini daha entegre bir yapıyla yönetmeye hazırlanan kurumsal yönetim, faiz indirim döngüsüne giren Avrupa gayrimenkul piyasasında rakiplerine karşı çok daha agresif bir genişleme fırsatı yakalıyor.