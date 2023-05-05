Fransa, bisiklet kullanımını artırmak için 2 milyar euro harcayacak

Fransız hükümeti, araba kullanımını azaltmak ve bisiklet kullanımını artırmak amacıyla 2027 yılına kadar 2 milyar euro harcama yapmayı planlıyor. Bu amaçla, bisiklet yolu ağını ikiye katlamayı hedefleyen hükümet, 2023-2027 yılları arasında yeni bisiklet yollarına yılda 250 milyon euro harcama yapacak.

Fransa'da bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte, hükümet bisiklet yolu ağını genişletmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, 2027 yılına kadar toplam iki milyar euro harcama yapılacak. Bu bütçenin 250 milyon eurosu ise yeni bisiklet yollarına harcanacak.

Fransa, bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte, çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunuyor. Bisiklet yollarının genişletilmesiyle birlikte, daha fazla insanın bisiklet kullanmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu amaçla, bütçenin geri kalanı da bisiklet kullanımını artırmak için başka önlemlere harcanacak.