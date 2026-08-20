Fransa borç sarmalındayken İtalya tahvilleri Euro Bölgesi’nin yeni cazibe merkezi oldu

Fransa ekonomisinde bütçe açıklarının kontrol altına alınamaması ve parlamentodaki siyasi kilitlenme, piyasalarda satış baskısını beraberinde getiriyor. Paris yönetiminin orta vadeli mali hedeflerine ulaşabileceğine dair güven erozyonu, Fransız tahvillerinin gösterge faizleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Küresel portföy yöneticilerinin Fransız kamu borçlanma araçlarından çıkış yapması, ülkenin borçlanma maliyetlerini sürdürülebilirlik sınırlarını zorlayan bir noktaya taşıyor.

İtalya için güven tazeleyen mali konsolidasyon

İtalya ise, son dönemde uyguladığı rasyonel maliye politikaları ve bütçe disiplinine gösterdiği sadakat ile yatırımcı nezdinde pozitif ayrışıyor. İtalya'nın sergilediği kararlı borç yönetimi stratejisi, yüksek getiri arayışındaki uluslararası fonlar için piyasa koşullarına uygun bir cazibe oluşturuyor. Fransa’daki bütçe belirsizliklerinden kaçan sermaye akımları, portföy çeşitlendirmesi kapsamında İtalya tahvillerine yönelerek bu varlıkların piyasa değerini destekliyor.

Euro Bölgesi’nde yeni dönem ve piyasa dinamikleri

Euro Bölgesi tahvil piyasasındaki bu yapısal ayrışma, önümüzdeki dönemin en belirgin makroekonomik eğilimlerinden biri olarak öne çıkarken, kıta genelindeki portföy dağılımlarını da kökten sarsmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal duruşu ve faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin şekillendiği bu hassas dönemde, borçlanma maliyetleri arasındaki makasın açılması ülkelerin bütçe performanslarını iki ülke arasındaki faiz farkına doğrudan yansıtıyor. Fransa’nın iç politikadaki tıkanıklığı aşarak bir an önce somut mali konsolidasyon adımları atamaması durumunda, kredi risk primlerinin tırmanacağı ve bunun da ekonomik büyüme üzerinde ek baskı yaratacağı öngörülüyor. Öte yandan, uzun süredir yüksek kamu borcu ve yapısal sorunlarla anılan İtalya’nın, mali disiplinden ödün vermeyen duruşunu sürdürmesi halinde, Euro Bölgesi borç pazarında uluslararası sermaye için kalıcı ve güçlü bir alternatif güven limanı olmayı sürdüreceği beklentisi piyasalarda ağırlık kazanıyor.