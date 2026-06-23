Fransa ekonomisi yapısal kırılganlıklar nedeniyle iç talep daralması dönemine mi giriyor?

Fransa'da zayıf seyreden nominal büyüme hızı, yüksek kamu borç stokuyla birleştiğinde bütçe dengesini sağlama çabalarını ciddi şekilde baltalıyor. Ülkede tüketici harcamalarındaki durgunluk ve işgücü yapısındaki kırılganlıklar, borçlanma maliyetleri tırmanırken hükümetin hareket alanını tamamen daraltıyor. Citi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Fransa'nın bütçe patikasına olan hassasiyet salı günü işlemleriyle daha da belirginleşirken, borç yükünü dengelemek adına Paris yönetiminin çok daha katı ve agresif mali ayarlamalar yapmak zorunda kalacağı öngörülüyor.

İş gücü piyasasında yapısal dönüşüm ve faiz tuzağı

Fransa'nın küresel faiz şoklarına karşı komşularından daha dayanıksız olmasının temelinde, işgücü piyasasında yaşanan derin dönüşümler yatıyor. İstihdam piyasasının mevcut yapısı ve ücret-enflasyon dengesindeki uyumsuzluklar, şirketlerin borçlanma maliyetlerindeki artışa hızlı reaksiyon göstermesini engelliyor. Yüksek faiz oranları altında ezilen sanayi ve hizmet sektörleri yeni istihdam yaratma kabiliyetini kaybettikçe, bu durum doğrudan hanehalkının harcama iştahını kesiyor. Yaşanan bu tıkanıklık, Fransa'da iç talebi adeta bir kısırdöngüye mahkûm ederek ekonomik aktivite üzerindeki baskıyı artırıyor.

Düşük enflasyon kamu maliyesi için çözüm değil

Avrupa genelinde enflasyonu düşürme çabaları olumlu karşılansa da Fransa özelinde düşük enflasyon ve yavaşlayan fiyat artışları vergi gelirlerinin azalması riskini beraberinde getiriyor. Nominal büyümenin zayıf kalması durumunda kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını sabitlemenin çok daha sancılı olacağı belirtiliyor. Citi tarafından hazırlanan raporda, geçmiş yıllarda Almanya'nın uyguladığı işgücü reformları ile Güney Avrupa ülkelerinin kriz sonrası yaşadığı büyük bütçe disiplini süreçlerine atıfta bulunulan değerlendirmelerde, Fransa'nın önündeki bu yeniden dengelenme sürecinin meyve vermesinin uzun yıllar alabileceği açıkça ifade ediliyor.