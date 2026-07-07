Fransa ekonomisinde konjonktürel yavaşlama: 2026 büyüme tahmini %0,7’ye çekildi

Küresel ekonomideki enflasyonist baskılar ve tedarik zincirlerindeki jeopolitik tıkanıklıklar, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmesini beraberinde getiriyor. Fransa Maliye Bakanlığı tarafından sunulan yıl ortası kamu maliyesi güncelleme raporu, 2026 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) artış beklentisinin resmi olarak %0,7 seviyesine revize edildiğini ortaya koydu. Daha önce %0,9 olarak ilan edilen makroekonomik hedefin gerisinde kalan bu yeni oran, iç piyasa dinamiklerindeki durgunluğun yapısal bir boyut kazandığına işaret ediyor. Bu durum, Euro Bölgesi genelinde kalıcı bir mali disiplin arayışının sürdüğü dönemde, Paris yönetiminin manevra alanını oldukça daraltan bir gelişme olarak kayıtlara geçiyor.

Bütçe mevzuatı ve jeopolitik riskler görünümü zorlaştırıyor

Resmi verilere göre, söz konusu kararın arkasında hem yerel bütçe dengeleri hem de uluslararası sahnedeki kırılganlıklar yer alıyor. Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sönük bir başlangıç yapması ve yürürlüğe giren özel bütçe mevzuatının maliyetleri artırması, daralmanın öncelikli yerel nedenleri arasında öne çıkıyor. Küresel ölçekte ise özellikle bölgesel çatışma ortamlarının emtia fiyatlarında yarattığı ani şoklar, Fransız ekonomisinin dışsal risklere karşı kırılgan yapısını tetikliyor. Ortaya çıkan bu çifte baskı, orta vadeli mali planlamalarda öngörülebilirliği zayıflatırken kamu harcamalarının optimizasyonu sürecinde de yeni ek yüklerin sinyalini veriyor.

Enerji şokları hanehalkı tüketim harcamalarını baskılıyor

Euro Bölgesi genelinde faiz patikasının ve yükselen enerji maliyetlerinin iç talep üzerindeki daraltıcı etkileri yakından izleniyor. Petrol ve türev ürünlerdeki risk priminin artması, hanehalkının reel kullanılabilir gelirini doğrudan eriterek özel tüketim harcamalarını tasarruf eğilimine doğru zorluyor. İmalat sanayisindeki girdi maliyetlerinin tırmanmasıyla birleşen bu durum, şirketlerin sabit sermaye yatırımlarında daha temkinli ve beklemeye dayalı bir strateji benimsemesine yol açıyor. Tüketim eğilimindeki bu ani yavaşlama, iç pazarın büyüme motoru olma özelliğini geçici olarak kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Finansal piyasalardaki likidite sıkışıklığı da reel sektör oyuncularının kredi genişleme iştahını baltalayan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Kamu maliyesindeki yapısal reform ihtiyacı ağırlık kazanıyor

Ekonomi çevreleri, büyüme oranlarındaki bu ivme kaybının Fransa'nın kamu borç yükü ve bütçe açığı hedefleri üzerindeki olumsuz yansımalarına dikkat çekiyor. Vergi gelirlerindeki olası azalışın bütçe disiplinini riske sokması, maliye politikasında yeni harcama kısıntılarını ve gelir artırıcı yapısal reform adımlarını zorunlu kılabilir. Havacılık ve savunma sanayisi gibi ihracat odaklı lokomotif sektörlerin sergileyeceği performans ile enerji koridorlarındaki istikrar arayışları, ülkenin yeni ekonomik denge noktalarını doğrudan tayin etme gücüne sahip. Makro kararlılığın tesisi adına atılacak sonraki adımlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşeme politikalarıyla senkronize bir biçimde yürütülmek durumunda. Gelişmeler, kıta genelindeki durgunluk riskine karşı daha agresif finansal savunma hatlarının kurulmasını gerekli kılıyor.