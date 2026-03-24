Fransa ekonomisinde 'mart' türbülansı: İyileşme beklentileri başka bahara mı kaldı?

Fransa ekonomisinin lokomotifi olan özel sektörde, mart ayı itibarıyla çarkların yavaşladığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğini büyüme eşiğinde kapatması beklenen ekonomik faaliyetler, aksine son beş ayın en zayıf performansını sergileyerek 48,3 seviyesine geriledi. Şubat ayındaki 49,9’luk seviyeden sonra yaşanan bu keskin iniş, ekonomideki kırılganlığın sanılandan daha derin olduğunu kanıtlıyor.

Sektörel daralma derinleşiyor

Sektörel bazda bakıldığında, hizmet dalındaki durgunluğun üçüncü ayına girmesi ve buna imalat sanayindeki ivme kaybının eklenmesi, tablonun vahametini artırıyor. 50 puanlık kritik büyüme sınırının altına inilmesiyle birlikte, piyasa beklentilerinin çok uzağında kalan bu rakamlar; sanayi üretiminden hizmet tüketimine kadar geniş bir alanda daralma yaşandığına işaret ediyor. Özellikle yeni siparişlerde Temmuz 2025’ten bu yana görülen en belirgin azalış, talep cephesindeki zayıflığın önümüzdeki aylar için de ciddi bir risk teşkil ettiğini ortaya koyuyor.

Maliyet kıskacı ve belirsizlik faktörü

Bu daralmanın temelinde yatan ana unsurlar ise maliyet enflasyonu ve jeopolitik belirsizliklerin yarattığı temkinli duruş olarak öne çıkıyor. Girdi fiyatlarındaki artışın son iki buçuk yılın en yüksek seviyelerine tırmanması, şirketlerin operasyonel kabiliyetlerini kısıtlarken; küresel ölçekteki belirsizlikler yatırım kararlarının ertelenmesine neden oluyor. Mevcut veriler, Fransa ekonomisinin ilk çeyrek sonunda büyüme rotasından saptığını ve nisan ayı itibarıyla daha güçlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyacağını açıkça gösteriyor.

Resesyon riski kapıda mı?

Gelinen noktada, mart ayı verileri Fransa için geçici bir duraklamadan ziyade, ekonomik risklerin kemikleştiği bir sürece işaret ediyor. Eğer sipariş akışındaki bu zayıflık ve maliyet baskısı kontrol altına alınamazsa, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisinin yılın geri kalanında resesyon baskısıyla daha yakından yüzleşmesi kaçınılmaz görünüyor.