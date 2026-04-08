Fransa ekonomisinde siyasetin gölgesi: Hizmet sektörü belirsizlik kıskacında

Fransa ekonomisi için nisan ayı, siyasi belirsizliğin ticari aktivite üzerindeki baskısının somutlaştığı bir dönem olarak kayıtlara geçiyor. Seçim sonuçlarının ardından ekonomi yönetiminde oluşabilecek değişim sinyalleri, özellikle kurumsal hizmet taleplerini ve uzun vadeli yatırım planlarını askıya almış durumda. Sektörel güvenin nisan itibarıyla zayıflaması, Fransa’nın büyüme projeksiyonları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı derinleştiriyor.

48,8 puanlık daralma: Genişleme umutları başka bir bahara mı?

Açıklanan nisan ayı HCOB Hizmetler PMI verileri, şubat ayındaki 49,6 seviyesinden 48,8 puana gerileyerek piyasaların toparlanma beklentilerini boşa çıkardı. 50 puanlık eşik değerin altında kalınan bu dördüncü ardışık ay, daralma eğiliminin artık yapısal bir hal aldığını gösteriyor. Özellikle yeni siparişler kaleminde gözlenen ve temmuz 2025'ten bu yana en keskin hıza ulaşan gerileme, iç pazardaki talep daralmasının boyutlarını tescilliyor. İşletmeler, seçim sonrası süreçte bütçe planlamalarını dondururken, bu durum hizmet akışındaki döngüyü doğrudan aşağı çekiyor.

Maliyet-fiyat makası: Şirketlerin kar marjı tehdit altında

Sektörün karşı karşıya kaldığı tek sorun siyasi sis perdesi değil. Artan enerji maliyetleri ve ücret baskısı, girdi enflasyonunu son 20 ayın en yüksek seviyesine taşımış durumda. Ancak bir ekonomi yönetimi geçişindeki belirsizlik, şirketlerin bu maliyet artışlarını nihai tüketiciye yansıtabilme gücünü elinden alıyor. Rekabetçi kalabilmek adına satış fiyatlarında gidilen zorunlu indirimler, işletmelerin özkaynaklarını eritirken, yatırım kapasitelerini de ciddi oranda kısıtlıyor.

İstihdamda stratejik geri çekilme

Nisan ayının en kritik verilerinden biri de istihdam piyasasındaki durağanlaşma oldu. 2025 yılı boyunca istihdamın kalesi olan hizmet sektörü, nisan ayı itibarıyla personel alımlarında frene basarak operasyonel kapasitesini daraltmaya başladı. İş dünyasının önümüzdeki bir yıla dair güven endeksinin son üç ayın en dip noktasına gerilemesi, Fransa ekonomisi için iyimserlik payının giderek azaldığına işaret ediyor. Eğer siyasi istikrara dair net sinyaller gelmezse, nisan ayındaki bu daralma eğiliminin Euro Bölgesi genelinde bir domino etkisi yaratması kaçınılmaz görünüyor.