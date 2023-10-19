Fransa ekonomisinde zayıflama sinyali

Pantheon Macroeconomics'in Euro Bölgesi Başekonomisti Claus Vistesen, zayıflayan ihracatın azalan iç taleple bir araya gelmesi nedeniyle Fransız ekonomisinin şansının tükenmekte olduğunu söyledi.

Vistesen yayınladığı araştırma notunda, Fransız imalatçılar arasındaki güvenin ekim ayında gerilediğini ve bunun da yılın son çeyreğinin başında faaliyetlerin yavaşladığına işaret ettiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisinin de 3. çeyrekte bir miktar daralmış olabileceğini ifade eden Vistesen, ancak bunun stoklar ve net ihracattaki tersine dönüşten kaynaklanabileceğini vurguladı.