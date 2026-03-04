Fransa Maliye Bakanı: G7 toplantısı gelecek hafta başında yapılacak
Fransa Maliye Bakanı, gelecek hafta G7 maliye bakanları ve merkez bankacılarıyla küresel belirsizlikler ile enerji fiyatlarını görüşeceklerini açıkladı.
Fransa Maliye Bakanı, gelecek hafta başında G7 maliye bakanları ve merkez bankacılarıyla bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. Bakan, toplantının küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatlarına etkilerinin gündemde olacağına işaret etti.
Açıklamasında akaryakıt fiyatlarına da değinen Bakan, "Ham petrol fiyatlarının gerekçelendirdiği seviyenin üzerinde akaryakıt fiyat artışına tolerans göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.