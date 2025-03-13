Fransa Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin "Makroekonomik Ara Projeksiyonlar Mart 2025" raporunu açıkladı. Buna göre, banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye çekti. Banka, aşağı yönlü revizenin nedenini küresel ticari gerilimlerin Fransız ihracatına olan talebe zarar vereceği öngörüsü olduğunu açıkladı.

Bankanın açıklamasında, "Tahminimiz, ABD hükümeti tarafından tehdit edilen tarife önlemlerinin oluşturduğu belirsiz bağlamı dikkate alıyor." denildi.

Jeopolitik durum ve özellikle ABD'nin ticaret politikası ve Avrupa'nın olası tepkileri ile ilgili belirsizlikler nedeniyle bankanın söz konusu tahmininde "hala çok fazla belirsizlik" bulunduğu belirtilen açıklamada, genel olarak ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu ifade edildi.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife tehditlerinin gerçekleşmesi halinde, Fransa'nın ihracatının ABD pazarına daha az bağımlı olması nedeniyle diğer bazı AB ülkelerinden daha küçük bir etkiyle karşılaşabileceği de belirtildi.

Banka, Fransız ekonomisinin gelecek yılda küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 için büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirdi. 2027 için ise yüzde 1,3'lük büyüme bekleniyor.

Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci büyük ekonomisi olan Fransa ekonomisi geçen yıl yüzde 1,1 büyümüştü.

Geçen yıl ortalama yüzde 2,3 olarak gerçekleşen enflasyon oranının ardından Banka, enflasyonun önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altında kalacağını tahmin ediyor.

Banka, AB'ye uyumlu enflasyonun bu yıl yüzde 1,3, 2026'da yüzde 1,6 ve 2027'de yüzde 1,9 olacağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil başta olmak üzere AB'den ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulundu ancak henüz herhangi bir gümrük vergisi uygulamadı.

Dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için de gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklayan Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.