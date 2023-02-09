Fransa Merkez Bankası: Fransa ekonomisi ilk çeyrekte büyüyecek

Fransa Merkez Bankası, 8500 işletmenin katıldığı aylık iş duyarlılığı anketinde, ankete katılan şirketlerin Ocak ayında geçen ay beklenenden biraz daha güçlü bir faaliyet bildirdiğini söyledi. Anket sonucu kesin tahminler yapmak zor olsada, merkez bankası ekonominin 2023 yılının ilk çeyreğinde hafif büyüyebileceği görüşüde.

Merkez bankası, Şubat ayı için şirketlerin hizmet sektöründe hafif bir yavaşlama, sanayi sektöründe istikrarlı büyüme ve inşaat sektöründe gerileme beklediğini aktardı.

Bununla birlikte tedarik zinciri sorunlarının sanayici için Aralık ayına göre Ocak ayında daha da hafiflediğini belirten merkez bankası firmaların işgücü talebinin hala yüksek olduğunu belirterek ekonomik aktiviteye yönelik olumlu görüş bildirdi.

Merkez Bankası Baş Ekonomisti Olivier Garnier yaptığı açıklamada ekonominin resesyondan kaçınabileceğini belirterek, " Önümüzdeki haftalarda veya aylarda öngörülemeyen bir şok olmazsa, bu, resesyon riskinin ortadan kaldırılabileceği anlamına gelir." dedi.