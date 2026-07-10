Fransa resesyon sarmalından haziran ivmesiyle çıktı

Dönem sonuna doğru etkili olan sıcak hava dalgası, inşaat ve açık alan projelerinde çalışma saatlerinin zorunlu olarak esnetilmesine yol açsa da genel ekonomik aktivitede derin bir kırılma yaratmadı. Tüketici harcamaları; özellikle konaklama, taşımacılık, bilişim ve eğlence sektörlerinde son ayların en yüksek işlem hacmine ulaşarak yukarı yönlü revizyonun ana itici gücü haline geldi. Turizm sezonunun açılışıyla birlikte otel doluluk oranlarında gözlenen ani yükseliş ve iklimlendirme sistemlerine yönelik kurumsal sipariş patlaması, mevsimsel sanayi durağanlığını fazlasıyla dengelemeyi başardı.

Sanayi siparişleri kapasite oranlarını yükseltti

İmalat sanayinin alt kırılımlarında yürütülen kapsamlı saha taramaları, fabrika sipariş defterlerinin uzun vadeli tarihsel ortalamalara başarıyla demirlediğini ortaya koyuyor. Yılın ilk yarısında küresel lojistik krizler ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle zirve yapan kurumsal belirsizlik endeksleri, haziran sonu itibarıyla daha makul seviyelere geriledi. Ham madde akışındaki tedarik zinciri tıkanıklıklarının büyük ölçüde aşılması, üretim hatlarındaki operasyonel verimliliği artırırken imalatçıların birikmiş teslimatları hızla eriterek nakit döngülerini rahatlatmalarına olanak tanıdı.

Gevşeyen girdi maliyetleri marjları korudu

Kurumsal yöneticiler, uluslararası ticaret hatlarındaki jeopolitik riskleri ve gümrük tarifelerindeki değişimleri halen birer açık tehdit olarak görmeye devam ediyor. Buna karşın, enerji fiyatları ile ithal emtia girdi maliyetlerinin yılın ilk çeyreğindeki tepe noktalarından gerilemesi, sıkı para politikası altında sıkışan şirketlerin kar marjlarına önemli bir nefes aldırdı. Önümüzdeki döneme yönelik öncü ekonomik göstergeler, haziran ayında yakalanan bu pozitif ivmenin daha ılımlı ve dengeli bir tempoda da olsa temmuz ve ağustos aylarına sarkarak toparlanmayı tabana yayacağını gösteriyor.