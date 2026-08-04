Fransa resesyonun eşiğinde mi? Üretimde sert düşüşün anatomisi

Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa’da sanayi üretimi son aylarda ciddi bir türbülansa girdi. Fabrika çıktılarında yaşanan gerileme ve sipariş defterlerinin hızla boşalması, imalat sektörünün büyüme trendinden uzaklaşarak daralma döngüsüne girmesine yol açtı. Özellikle ham madde tedarikinde yaşanan aksamalar ve küresel maliyet artışları, üreticilerin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırıyor.

Sipariş hacimlerinde yaşanan sert erime

Sektörel daralmanın temel kaynağını hem iç hem de dış pazarlardan gelen talepteki keskin düşüş oluşturuyor. Yüksek enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle yerel tüketicilerin harcamalarını kısması, iç piyasada ciddi bir durgunluğa yol açtı. Eş zamanlı olarak, küresel pazarlardaki jeopolitik riskler ve ticaret hatlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle dış talep de son bir yılın en zayıf dönemine girdi. Euro bazlı borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi, yeni sermaye yatırımı yapmak isteyen orta ölçekli sanayicilerin önünü tamamen tıkıyor. Alıcıların siparişlerini sürekli ertelemesi, fabrikaların üretim planlamasını tamamen altüst ederken yeni anlaşmaların önünü de kapatıyor.

Fabrikaların yeni stok stratejileri

Talep cephesindeki zayıflama karşısında üreticiler, riskleri en aza indirmek amacıyla üretim kapasitelerini düşürme yoluna gitti. Şirketler eldeki iş yüklerini eritirken, maliyetleri kontrol altında tutmak için yeni satın alma hacimlerini ve ham madde stoklarını hızla aşağı çekiyor. Bu ihtiyatlı duruş, tedarik zincirindeki genel yavaşlamayı daha da belirgin hale getiriyor. Depolarda biriken bitmiş ürünlerin hızla elden çıkarılması için fiyat kırma politikaları devreye sokulurken, yeni ham madde girişleri neredeyse tamamen askıya alınıyor. Lojistik merkezlerinde yaşanan bu ani hareketlilik, sanayicinin geleceğe yönelik güvensizliğini ve nakit akışını koruma çabasını açıkça gözler önüne seriyor. Birçok büyük işletme, depo kira sözleşmelerini yenilemek yerine mevcut alanları küçülterek sabit giderleri azaltma yolunu tercih ediyor. Tedarikçilerle yapılan uzun vadeli alım kontratları ise mücbir sebepler öne sürülerek daha esnek ve kısa vadeli anlaşmalarla değiştiriliyor. Son olarak, tam zamanında üretim modeline zorunlu bir dönüş yapan firmalar, küresel lojistik şoklarına karşı kendilerini tamamen savunmasız bırakan çok riskli bir finansal dengeyi sürdürmeye çalışıyor.

Ekonomik büyüme ve resesyon riskleri

İmalat sanayisindeki bu olumsuz tablo, Fransa’nın makroekonomik büyüme hedeflerini de doğrudan tehdit ediyor. Hükümetin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, sanayi sektörünün ekonomiyi canlandırmaktan ziyade aşağı çeken bir unsur haline geldiği görülüyor. Yüksek enerji maliyetleri ve küresel belirsizlikler sürdüğü müddetçe, fabrikaların kısa vadede kalıcı bir toparlanma yakalaması zor görünüyor. Enerji yoğun sektörlerdeki üreticilerin rekabet gücünü kaybetmesi, ülke dışına sermaye kaçışı senaryolarını yeniden tartışmaya açıyor. Kamu otoritelerinin bütçe açıkları nedeniyle sanayiciye ek vergi muafiyeti sunamaması, krizden çıkış yollarını tamamen tıkıyor. Son çeyrekte büyüme rakamlarında yaşanabilecek olası bir eksi yönlü sapma, Fransa'nın teknik olarak bir resesyona girmesini kaçınılmaz kılabilir.