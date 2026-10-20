Fransa tahvillerinde siyasi kriz baskısı: 10 yıllık OAT getirisi 24 yılın zirvesine yakın

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Fransa’nın borçlanma maliyetleri, siyasi belirsizlik ve kamu maliyesine ilişkin endişelerin etkisiyle yüksek seviyelerde seyrediyor. Ülkenin 10 yıllık devlet tahvili getirisi %4,95’e ulaşırken yatırımcıların Fransız kamu borcuna yönelik temkinli tutumu öne çıkıyor. Toplumsal gerilim ve bütçe açığının azaltılmasına ilişkin soru işaretleri, tahvil piyasasındaki satış baskısını besliyor.

Piyasalarda gözler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Fransa’ya ilişkin değerlendirmesine çevrildi. 23 Ekim 2026’da açıklanması beklenen karar öncesinde yatırımcılar, olası bir not indiriminin ülkenin borçlanma maliyetlerine etkisini izliyor. Küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesi ve faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi de tahvil piyasalarındaki baskıyı artırıyor.

Sokak gösterileri ve bütçe çıkmazı kemer sıkma planlarını zorluyor

Fransa’da ekonomik sorunlara siyasi belirsizlik ve toplumsal huzursuzluk eşlik ediyor. Hükümet karşıtı gösteriler ve ülkedeki gerilim, kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Güvenlik önlemleri de ülkedeki siyasi ve toplumsal atmosferin piyasalar üzerindeki etkisini gündemde tutuyor.

24 Ekim 2026’da yapılması planlanan yeni kitlesel gösteriler ile 2027 bütçesine ilişkin parlamentodaki görüş ayrılıkları, hükümetin hareket alanını daraltıyor. Bütçe açığının azaltılması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gündeme gelen önlemlerin siyasi engellerle karşılaşması, yatırımcıların mali disipline ilişkin beklentilerini zayıflatıyor.

Yaklaşan seçimler öncesinde hükümetin harcamaları azaltmaya yönelik politikaları ne ölçüde hayata geçirebileceği de piyasaların gündeminde bulunuyor. Bütçe sürecindeki belirsizliğin devam etmesi, Fransa’nın borçlanma koşulları üzerindeki baskının kalıcı hale gelmesi riskini beraberinde getiriyor.

OAT-Bund makası Euro Bölgesi borç krizi döneminden bu yana en yüksek seviyelerde

Fransa’nın borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, Almanya ile arasındaki getiri farkına da yansıyor. Fransa’nın 10 yıllık OAT tahvili ile Almanya’nın aynı vadeli Bund tahvilinin getirileri arasındaki farkın 150 baz puanın üzerine çıkması, yatırımcıların Fransız borçlanma araçları için daha yüksek getiri talep ettiğini gösteriyor. Söz konusu farkın Euro Bölgesi borç krizi döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaşması, Fransız varlıklarına yönelik risk algısındaki değişimi ortaya koyuyor.

OAT-Bund makasındaki genişleme, Fransa’nın mali görünümüne ve siyasi istikrarına ilişkin kaygıların tahvil piyasasında fiyatlandığına işaret ediyor. Almanya tahvilleriyle arasındaki getiri farkının açılması, Fransa’nın borçlanma koşullarının Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden ayrıştığını gösteriyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, hükümetin yeni borçlanma maliyetlerini artırırken bütçe açığının azaltılmasını da güçleştirebilir. Moody’s’in 23 Ekim 2026’da açıklaması beklenen değerlendirmesi, 2027 bütçesine ilişkin gelişmeler ve 24 Ekim 2026’da düzenlenmesi planlanan gösteriler, Fransız tahvil piyasasının seyrinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.