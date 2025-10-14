  1. Ekonomim
  3. Fransa tartışmalı emeklilik reformunu seçimlere kadar askıya aldı
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunu 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetin tartışmalı emeklilik reform tasarısını 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar askıya aldığını açıkladı.

Kemer sıkma önlemleri uygulanacak 

Lecornu, parlamentoda yaptığı konuşmada, reformun askıya alınmasının kemer sıkma önlemleriyle finanse edileceğini söyledi.

Borsa kayıplarını azalttı

Fransız hükümetinin emeklilik reformunu askıya alacağını açıklamasının ardından Fransa'nın CAC 40 endeksi kayıplarını azalttı. Endeks, gün içinde yaklaşık yüzde 0.75 düşmesinin ardından haber sonrası toparlandı. (Reuters- Politico)

