Fransa teknoloji devlerinden vergi alacak!

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, Trump'ı yatıştırmak için ABD'li büyük teknoloji şirketlerine uyguladıkları dijital vergiden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Lombard, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda "Bu bir müzakere aracı değil, zaten yürürlükte. Değişmiyor" dedi.

2019 yılında Fransa, küresel teknoloji şirketlerinin gelirlerini vuran Dijital Hizmetler Vergisi veya DST'yi uygulayan ilk ülkeler arasındaydı. O dönemde Trump bu verginin Amerikan firmalarına karşı haksız ayrımcılık yaptığını söylemiş ve peynir, köpüklü şarap ve el çantaları gibi ikonik Fransız ürünlerine gümrük vergisi getirerek misilleme tehdidinde bulunmuştu.

İki taraf nihayetinde dijital çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin yeni küresel kurallar yürürlüğe girdiğinde Fransa'nın DST'yi geri çekmesini öngören bir anlaşma yaptılar. Ancak bu kurallara ilişkin müzakereler hiçbir zaman sonuçlanmadı. Bu arada, dijital vergi gelirleri Paris için önemli bir gelir kaynağı haline geldi ve 2023 yılında yaklaşık 700 milyon euroya ulaştı.