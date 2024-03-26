Fransa'da bütçe açığı artıyor: Vergi açıklaması

Fransa'da 2023 yılında bütçe açığı 154 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam GSYH'nin yüzde 5,5'ine denk geliyor. Bir önceki yıl oran yüzde 4,8 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece, hükümet gelirleri ile giderleri arasındaki fark, Avrupa Birliği tarafından maksimum olarak belirlenen ancak şu anda askıya alınan yüzde 3 eşiğinin daha da üzerine çıktı.

Le Maire, RTL radyo istasyonuna verdiği demeçte, bu yıl ve önümüzdeki yıl bütçe açığının azaltılmasının yüksek vergiler yerine daha sıkı bütçelerle sağlanması gerekeceğini söyledi.

Bakan, "Elimizi Fransız halkının cebine koymadan da kamu harcamalarında kesinlikle bazı kesintiler yapabiliriz." dedi.