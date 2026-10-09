Fransa'da bütçe alarmı: Açığın 2026'da %5,4'e çıkması bekleniyor

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Fransa ekonomisinde bütçe ve borç endişeleri yeniden gündemde.

Bütçe açığının 2026 yılında Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın %5,4'üne ulaşması bekleniyor. Mevcut borç yükünün yüksek seyri ve tahvil piyasasında artan satış baskısı, Paris'in borçlanma maliyetlerini yukarı çekiyor.

Tahvillerde yabancı satışı

Yabancı yatırımcıların Fransız devlet tahvillerinde satışa yönelmesi, faizlerde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Piyasa verileri, 10 yıllık tahvil faizlerinde son haftalarda belirgin artış yaşandığını gösteriyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi, hazinenin yeni borçlanmalarında daha yüksek faiz ödemesi anlamına geliyor.

Satışların arkasında siyasi belirsizlikler ve mali disipline ilişkin endişelerin etkili olduğu görülüyor. Fransa'nın kredi görünümüne dair soru işaretleri de bu tabloyla birlikte öne çıkıyor.

Kamu borcu rekor seviyede

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı %110 seviyesini aşmış durumda. Yüksek borç stoku, bütçe açığının %5,4'e çıkması beklentisiyle birleşince, maliye politikasına yönelik baskı artıyor.

Hükümetin önümüzdeki dönemde ek tasarruf tedbirleri ve vergi düzenlemeleri açıklaması bekleniyor. Harcamaların kısılmasının ise büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Gözler bütçe planında

Piyasalarda odak, hükümetin 2026 bütçe planı ve Avrupa Birliği'nin mali kurallarına uyum adımlarına çevrildi. AB'nin %3'lük açık sınırının oldukça üzerinde kalan %5,4'lük projeksiyon, Brüksel ile Paris arasında yeni bir gerilim yaratabilecek bir seviyede bulunuyor.

Borçlanma maliyetlerindeki artışın sürmesi halinde Fransa'nın yatırım ve büyüme tarafında daha da zorlanabileceği öngörülüyor.