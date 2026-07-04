Fransa’da bütçe çıkmazı: Macron yönetimi mali zorluklar ve siyasi kriz uyarılarıyla karşı karşıya

Fransa'nın üzerindeki yükümlülükler, bütçe açığının kapatılmasına yönelik radikal adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Ülkenin borçlanma maliyetlerini gösteren devlet tahvili faizlerindeki yukarı yönlü hareketlilik, uluslararası finans çevrelerinin Fransa'nın mali disiplinine olan inancını sarstığını gösteriyor. Hükümet kanadından gelen değerlendirmeler, bütçe kesintilerini içeren kanun teklifinin kadük kalması durumunda kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimine gideceğine işaret ediyor. Bu senaryo, Fransa'nın küresel piyasalardan daha yüksek faizle borçlanması ve kamu harcamalarında geri dönülemez bir tıkanma yaşanması anlamına geliyor.

Anayasal yetkiler ve hükümetin düşürülme riski gündeme geliyor

Cumhurbaşkanı Macron’un parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olmaması, yasa yapma sürecini tamamen bir siyasi kumar masasına dönüştürmüş durumda. Sol ve sağ muhalefet bloklarının vergi artışları ile sosyal yardım kesintilerine karşı ortak cephe alması, yürütmenin tasarıyı oylama yapmadan doğrudan yürürlüğe koyma formülünü tetikliyor. Ne var ki, anayasanın bu özel maddesinin işletilmesi, muhalefetin anında gensoru önergesi vermesinin önünü açıyor. Kabinenin bir gensoruyla düşürülmesi ihtimali, Elysee Sarayı'nı hem derin bir yönetim kriziyle hem de erken parlamento seçimleriyle yüz yüze bırakma potansiyeli taşıyor.

Ekonomik durgunluk ve toplumsal muhalefet baskısı artıyor

Sendikaların ve işçi örgütlerinin bütçedeki kısıtlamalara karşı şimdiden grev ve protesto dalgası örgütlemesi, reel sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Yatırım ikliminin siyasi belirsizlikten ötürü zedelenmesi, yerli ve yabancı sermayenin Fransa pazarındaki genişleme planlarını askıya almasına yol açıyor. Kamu kaynaklarının dağılımı üzerindeki bu sert kavga, ekonomik büyümeyi baskılarken aynı zamanda ülkenin Avrupa Birliği (AB) içerisindeki mali otoritesini ve diplomatik pazarlık gücünü de doğrudan zayıflatıyor.

Makroekonomik göstergelerde kritik eşik aşılıyor

Avrupa makroekonomik projeksiyonları, Fransa'nın mali tablosundaki yapısal bozulmayı somut verilerle ortaya koyuyor. Ülkenin genel bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasılasının %5,1'i gibi yüksek bir seviyede konumlanırken, toplam kamu borç yükü ise ulusal üretimin %118,4'üne kadar tırmanmış durumda. Finansal denetim kuruluşları, Fransa'nın borç sarmalını kontrol altına alabilmesi için 2030 yılına kadar kalıcı bir mali sıkılaştırma yapması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Ancak meclisteki yasama felci ve siyasi tıkanıklık, bu reform takviminin önündeki en büyük yapısal engel olarak kalmaya devam ediyor.