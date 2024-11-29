Fransa'da bütçe hükümeti düşürebilir!

Fransa'nın bölünmüş parlamentosunda büyük bir güce sahip olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, hükümeti düşürüp düşürmeyeceğine karar vermeden önce Başbakan Michel Barnier'ye bütçe taleplerini kabul etmesi için pazartesi gününe kadar süre verdi.

Le Pen'in "Ulusal Birlik" partisi, Barnier'den 60 milyar euro (63,5 milyar dolar) mali düzenleme içeren 2025 bütçe planlarını değiştirmesini, ilaç geri ödemelerini azaltma önerisinden vazgeçmesini, çoğu birey için yeni veya daha yüksek vergiler için moratoryum ilan etmesini, emekli maaşlarını 1 Ocak'tan itibaren enflasyona endekslemesini ve daha sert göç ve suç politikalarını yürürlüğe koymasını talep ediyor.

Dün Ulusal Birlik'in temel taleplerinden biri olan elektrik vergilerini artırma planlarından vazgeçmeyi kabul eden Barnier'nin pazartesi günü yeni bütçenin sosyal güvenlik bölümünü onaylaması gerekecek. Muhalefetteki sol milletvekilleri bu gerçekleştiği takdirde güvensizlik önergesi verecekleri tehdidinde bulunurken, Ulusal Birlik'in de destekleme kararı alması halinde hükümet çarşamba günü düşebilir.

Le Pen, Le Monde'a yaptığı açıklamada Barnier'nin bütçesiyle ilgili olarak "Hala zorluklar var. Pazartesi gününe kadar vakti var" dedi.