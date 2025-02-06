Fransa'da bütçe kabul edildi

Fransa hükümeti güvensizlik oylamasından kurtuldu ve ülkenin 2025 bütçesi nihayet kabul edilerek dünyanın en büyük ekonomilerinden birinde yatırımcıları endişelendiren ve 20 ülkeli Euro bölgesine zarar veren kargaşanın bir kısmı hafifletildi.

Hükümetin parlamentoda çoğunluğu yok ve Başbakan François Bayrou, bütçe tasarısını milletvekillerinin oylaması olmadan onaylatmak için özel anayasal yetkiler kullanmıştı, bu da güvensizlik önergesini tetikledi. Sadece 128 milletvekili önergeyi onayladı. Güvensizlik önergesinin kabulü için 289 oy gerekiyordu.

Hem Sosyalistler hem de aşırı sağcı Ulusal Ralli milletvekilleri önergeyi desteklemeyi reddetti.

Fransa Anayasası uyarınca, önergenin reddedilmesi 2025 bütçesini otomatik olarak kanun haline getiriyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl hiçbir partiye parlamento çoğunluğu bırakmayan erken seçim çağrısından bu yana Fransız siyaseti kargaşa içinde. Deneyimli bir merkezci olan Bayrou, selefinin hükümetinin çökmesine yol açan bütçe anlaşmazlıklarının yol açtığı siyasi krizin ortasında aralık ayında atandı.