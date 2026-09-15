Fransa'da enerji faturası enflasyonu yukarı çekti: Ağustos enflasyonu %2,4 oldu

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan Ağustos 2026 verilerine göre, tüketici fiyat endeksindeki aylık artış %0,7 olarak kaydedildi. Temmuz ayındaki %0,6’lık sınırlı yükselişin ardından gelen bu veri, aylık enflasyon ivmesinin ağustos ayında yeniden hız kazandığını ortaya koydu.

INSEE raporuna göre, yıllık tüketici enflasyonundaki yukarı yönlü hareketin ana dinamörü enerji kalemi oldu. Küresel jeopolitik risklerin arz zinciri ve emtia piyasaları üzerindeki baskısıyla birlikte, ülkede enerji fiyatları yıllık bazda %16,7 oranında artış gösterdi. Bu sert yükseliş, bir önceki ay %2,1 seviyesinde bulunan yıllık manşet enflasyonun %2,4’e tırmanmasında doğrudan belirleyici rol oynadı.

Hizmet ve gıda fiyatlarında yapışkan seyir

Enerji dışındaki kalemlerde de fiyatlama davranışlarındaki katılık dikkat çekiyor. Özellikle turizm sezonunun zirve yaptığı ağustos ayında hizmet sektörü fiyatlarındaki dönemsel yoğunluk ve gıda grubundaki arz kısıtları, endeksteki tabana yayılan artışı destekledi. Volatilitesi yüksek gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon verisi ise manşet rakamdaki kadar agresif olmasa da tüketici talebinin canlı kalmaya devam ettiğini ve enflasyonist baskının ekonominin geneline yayıldığını gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi aşılmaya devam ediyor

Yıllık enflasyonun %2,4’e ulaşmasıyla birlikte, Fransa’da fiyat artış hızı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) %2’lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Fransa’dan gelen bu sinyaller, yalnızca yerel piyasaları değil, tüm bölgenin genel enflasyon görünümünü ve makroekonomik dengelerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Fransa'daki bu hareketlilik, Euro Bölgesi genelinde fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

Euro Bölgesi genelinden gelen bu yukarı yönlü fiyat baskıları, Frankfurt yönetiminin gevşeme adımları yerine sıkı duruşu tahkim etmesine yol açtı. Nitekim ECB, Orta Doğu kaynaklı enerji şoklarının enflasyonist riskleri canlı tuttuğu gerekçesiyle üç temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte piyasaların ana gösterge kabul ettiği mevduat faiz oranı %2,50 seviyesine yükseltilirken, yeni oranların 16 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu. İkinci büyük ekonomideki bu ivmelenme, ECB'nin orta vadeli fiyat istikrarı hedefine ulaşabilmesi adına para politikasındaki temkinli ve veri odaklı duruşunu bir süre daha korumak durumunda kalacağını gösteriyor.