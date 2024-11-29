  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fransa'da enflasyon hedefin altında kaldı
Takip Et

Fransa'da enflasyon hedefin altında kaldı

Fransa'da enflasyon politika yapıcıların hedefinin altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'da enflasyon hedefin altında kaldı
Takip Et

Fransa İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Avrupa Birliği ile uyumlu tahminlere göre tüketici fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 1.7 arttı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 1.6 olmuştu. Ekonomistler kasım ayında enflasyonu yüzde 1,7 olarak bekliyorlardı.

Hizmet fiyatları, ekim ayındaki yüzde 2,3'e kıyasla kasım ayında yıllık yüzde 2,5 artarak Fransız enflasyonunun temel itici gücü olmaya devam etti. Enerji fiyatları ise bir önceki aya kıyasla daha az olmakla birlikte yıllık bazda düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi enflasyon rakamlarının, para birliğinin tamamının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde bir enflasyon kaydettiğini göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, ekonomi hız kazanmakta zorlanırken ECB'nin gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau Paris'te yaptığı bir konuşmada, enflasyonun hedefin altında kalarak Euro Bölgesi'ndeki büyümeye darbe vurma riski taşıdığını söyledi.

Fransız tüketiciler yılın son çeyreğinin başında daha az harcama yaptı. Bu da Fransa'nın büyümeyi sürdürmek için özel tüketime güvenemeyeceğini ve yılın son ayında keskin bir yavaşlama ya da durgunluğa hazırlıklı olması gerekebileceğini gösteriyor.

Almanya'da perakende satışlar beklenenden fazla düştüAlmanya'da perakende satışlar beklenenden fazla düştüKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Almanya'da perakende satışlar beklenenden fazla düştü
Almanya'da perakende satışlar beklenenden fazla düştü
Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü
Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü
Kazakistan Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz artırımı
Kazakistan Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz artırımı
Bankalar dövizden kâr etmedi
Bankalar dövizden kâr etmedi
Trump'ın ek vergiyle tehdit ettiği ülkeler misillemeye hazırlanıyor
Trump'ın ek vergiyle tehdit ettiği ülkeler misillemeye hazırlanıyor
Ruble ve etkileri
Ruble ve etkileri