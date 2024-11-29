Fransa'da enflasyon hedefin altında kaldı

Fransa İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Avrupa Birliği ile uyumlu tahminlere göre tüketici fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 1.7 arttı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 1.6 olmuştu. Ekonomistler kasım ayında enflasyonu yüzde 1,7 olarak bekliyorlardı.

Hizmet fiyatları, ekim ayındaki yüzde 2,3'e kıyasla kasım ayında yıllık yüzde 2,5 artarak Fransız enflasyonunun temel itici gücü olmaya devam etti. Enerji fiyatları ise bir önceki aya kıyasla daha az olmakla birlikte yıllık bazda düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi enflasyon rakamlarının, para birliğinin tamamının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde bir enflasyon kaydettiğini göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, ekonomi hız kazanmakta zorlanırken ECB'nin gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau Paris'te yaptığı bir konuşmada, enflasyonun hedefin altında kalarak Euro Bölgesi'ndeki büyümeye darbe vurma riski taşıdığını söyledi.

Fransız tüketiciler yılın son çeyreğinin başında daha az harcama yaptı. Bu da Fransa'nın büyümeyi sürdürmek için özel tüketime güvenemeyeceğini ve yılın son ayında keskin bir yavaşlama ya da durgunluğa hazırlıklı olması gerekebileceğini gösteriyor.