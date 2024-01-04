Fransa'da enflasyon hızlandı

Fransa'da enflasyon, hizmet fiyatlarının daha hızlı artması ve hükümetin hane halkına verdiği desteği azaltmasının ardından enerji maliyetlerinin yükselmesiyle yükseldi.

Fransa'da Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 ile Kasım ayındaki yüzde 3,9'luk oranın üzerinde gerçekleşti.

Fransa'da enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 5,6 yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 3,1 olmuştu,

Hizmet enflasyonundaki hızlanma, çekirdek, yurtiçi fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olduğu için politika yapıcılar için daha fazla endişe kaynağı olacaktır.

Fransa ulusal istatistik ajansı Insee, yılın son ayında, esas olarak ulaştırma sektörüne bağlı olarak hizmet enflasyonunun 3,1'e yükseldiğini söyledi.