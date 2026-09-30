Fransa’da enflasyon iki yılın zirvesine çıktı

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Fransa’da enflasyon son iki yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki faiz oranlarını artırmaya devam etme baskısını sürdürdü.

İstatistik kurumu Insee’nin verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisinde enflasyon ağustos ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden eylül ayında yüzde 3,4’e yükseldi.

Bu veri, Bloomberg’in analistler arasında gerçekleştirdiği ankette öngörülen yüzde 3,2’lik beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Orta Doğu’da yedi aydır süren çatışmaların tetiklediği yükselen petrol ve doğal gaz maliyetleri Avrupa ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Bu durum AMB’yi parasal sıkılaşmaya, hükümetleri ise artan enerji faturalarıyla karşı karşıya kalan şirketlere ve hanehalklarına yardım etmeye yöneltiyor.

Euro Bölgesi genelinde fiyat baskıları artıyor

İspanya salı günü, AMB’nin yüzde 2’lik hedefinin iki katından fazla olan yüzde 5’lik veriyle son üç yıldan uzun sürenin en sert fiyat artışını açıklamıştı.

AMB, borçlanma maliyetlerini şu ana kadar iki kez artırarak yüzde 2,5 seviyesine çıkardı ve piyasalar önümüzdeki yıl boyunca neredeyse dört adet 25 baz puanlık ilave artışı fiyatlıyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde pazartesi günü, “enflasyonu kontrol altında tutmak için uygun şekilde ölçülü bir yanıtı” destekledi. Bununla birlikte Lagarde, küresel tahvil satışlarının fiyatları ve büyümeyi sınırlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Fransa’nın verileri, baskının büyük kısmının hâlen eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığını gösterdi. Bu durum, ikinci tur etkilerin henüz ortaya çıkmadığını söyleyen AMB politika yapıcılarının değerlendirmeleriyle örtüşüyor.

Hizmet ve gıda enflasyonu hızlandı

Fransa’nın hizmet sektöründeki enflasyon yüzde 1,9’dan yüzde 2,2’ye hızlanırken, taze ürün maliyetlerinin sıçramasıyla gıda enflasyonu yüzde 1,1’den yüzde 1,5’e yükseldi.

Fransa, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan nükleer güç ile sıcak dalgaları, siyasi belirsizlikler ve bütçe kaygıları nedeniyle yavaşlayan ekonomisinin etkisiyle Avrupa’daki akranlarına kıyasla daha yavaş fiyat artışlarına tanıklık etti.

Insee’den yayımlanan ayrı bir rapor, gıda ve enerji harcamalarının gerilemesiyle tüketici harcamalarının ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştüğünü gösterdi. Bloomberg anketine katılan analistler harcamaların yatay seyretmesini bekliyordu.