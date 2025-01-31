Fransa’da enflasyon istikrarlı seyrediyor

Fransa'da enflasyon yılın başında istikrarlı bir seyir izledi. Fransa İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan AB'ye uyumlu rakamlara göre, tüketici fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,8 artarak aralık ayı ile aynı oranda gerçekleşti.

Ekonomistler ise enflasyonun yüzde 1,9 olmasını bekliyorlardı. Geçen yıl enflasyonun temel itici gücü olan hizmet enflasyonu ay boyunca yavaşlarken, enerji fiyatları düşük karşılaştırma bazına rağmen hız kazandı.

Fransa'da manşet enflasyon ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi ve yıllık yüzde 1,4 oldu. Beklenti yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.