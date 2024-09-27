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Fransa'da enflasyon keskin bir düşüş gösterdi

Fransa'da enflasyon hedefin daha da altına düştü ve bu durum muhtemelen fiyat artışlarının düşüş eğiliminde olmasıyla birlikte Euro Bölgesi politikacıları üzerinde ekonomiyi canlandırma baskısına neden olacak.

Haber Merkezi
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Fransa'da enflasyon keskin bir düşüş gösterdi
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Fransa İstatistik Bürosu (INSEE) tarafından yapılan açılamaya göre, tüketici fiyatları öncü verilerle, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisinde Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,2 oldu ve ağustos ayındaki yüzde 1,8'den keskin bir şekilde geriledi. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 1,63 olacağı yönündeydi.

Böylece enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altına üst üste ikinci ayda da inmiş oldu.

Fransa'nın enflasyon oranı, enerji fiyatlarındaki oynaklığın yol açtığı aylık engellerden bağımsız olarak daha düşük bir seviyede normalleşiyor.

AB uyumlu standartlarına göre yıllık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde geldi ve ağustos ayındaki yüzde 2,2'den benzer şekilde keskin bir düşüş gösterdi.

Bu yıl enflasyonda olası bir canlanma konusunda endişe duyan oran belirleyiciler için önemli bir odak noktası olan hizmet fiyatları, bir ay önceki yüzde 3,0'dan düşerek yüzde 2,5 oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 3'ten fazla düştü ve gıda fiyatları sadece yüzde 0,5 daha yüksek geldi.

Aylık bazda tüketici fiyatları iki ölçümle de yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

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