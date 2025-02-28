Fransa'da enflasyon son dört yılın en düşük seviyesine geriledi

Fransa'da enflasyon son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin daha da altına indi ve bankayı önümüzdeki hafta faiz oranlarında yeni bir indirime hazırladı.

Fransa istatistik kurumu tarafından yayınlanan AB ile uyumlu rakamlara göre, ülkede tüketici fiyatları bu ay yıllık yüzde 0,9 artarak ocak ayındaki yüzde 1,8'den keskin bir düşüş gösterdi. Ekonomistlerin tahmini enflasyonun yüzde 1,5 olduğu yönündeydi.

Düşüşün büyük kısmını enerji fiyatlarındaki düşüş oluştururken, hizmet fiyatları da hız kaybetti.

Son veriler, bir dizi arz şokunun Avrupa ve dünyanın büyük bölümünde enflasyonu yükseltmesinden önce, enflasyonun Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Bu aynı zamanda Eylül ayından bu yana Fransa'da yıllık enflasyonun ilk kez düştüğüne işaret ediyor ve oranın altı ay boyunca ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altında kaldığı anlamına geliyor.