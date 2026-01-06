Fransa'da enflasyon yavaşlamaya devam ediyor

Insee verilerine göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında kasım ayındaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 0,8’e geriledi. Ekonomistler de enflasyonun yüzde 0,8 olmasını bekliyorlardı.

Enflasyondaki düşüşte, başta petrol ürünleri olmak üzere enerji fiyatlarında görülen daha belirgin gerileme etkili oldu. Buna karşılık gıda fiyatlarındaki artış hız kazandı; özellikle taze ürünlerdeki fiyat hareketleri dikkat çekti. İmalat sanayi ürünlerinde fiyatlar düşmeye devam etse de bu gerileme bir önceki aya kıyasla daha sınırlı kaldı. Hizmetler ve tütün fiyatları ise yıllık bazda kasım ayındaki artış hızını korudu.

Hizmet sektörü fiyat artışları öne çıktı

Aylık bazda bakıldığında, tüketici fiyatları kasımda yüzde 0,2 düşüşün ardından aralıkta yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu toparlanmada, özellikle ulaştırma kaleminin öncülük ettiği mevsimsel hizmet fiyat artışları öne çıktı. Gıda fiyatlarındaki sınırlı yükseliş de artışı desteklerken, enerji ve imalat ürünleri fiyatlarındaki düşüşler genel artışı frenledi. Tütün fiyatları ise aylık bazda değişmedi.

Avrupa Birliği ile karşılaştırmada kullanılan Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) de benzer bir tablo ortaya koydu. HICP, yıllık bazda kasım ayındaki yüzde 0,8 seviyesinden aralıkta yüzde 0,7’ye gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti.

Alt kalemlere bakıldığında, enerji fiyatları yıllık bazda yüzde -6,8 ile sert bir düşüş gösterirken, gıda enflasyonu yüzde 1,7’ye yükseldi. Taze gıdada yıllık düşüş yüzde -0,4’e gerilerken, diğer gıda ürünlerinde artış yüzde 2,0’ye ulaştı. Hizmetler yüzde 2,2’lik yıllık artışla enflasyonun en dirençli kalemi olmaya devam ederken, tütün fiyatları yüzde 4,1 artışını korudu. Bu görünüm, enerji kaynaklı dezenflasyonun sürmesine karşın gıda ve hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiğine işaret ediyor.