Fransa'da 'fiyat' pazarlığı: Bazı şirketler kabul etmedi

Fransa maliye bakanı, enflasyonla mücadeleyi hızlandırmak için gıda perakendecileri ve üreticileriyle bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı fakat Unilever, Nestle ve PepsiCo'yu anlaşma konusunda "iş birliği yapmayı" reddeden şirketler arasında gösterdi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sektör yöneticileriyle iki gün süren görüşmelerin ardından televizyonda yayımlanan bir röportajda, şirketlerin gündelik tüketilen 5,000 üründe fiyatları sabitlemeyi ya da düşürmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Bugün açıklanan Ağustos ayı verilerine göre, Fransa'da gıda enflasyonu hâlâ manşet enflasyon oranının iki katı üstünde seyrettiğinden, Fransız hükümeti gıda ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmeyi istiyor.

Carrefour ve Les Mousquetaires gibi perakendeciler Fransız tüketicilerin hayat pahalılığı nedeniyle temel tüketim mallarını satın almayı azalttıkları uyarısında bulunmuştu.