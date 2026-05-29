Fransa’da hanehalkı freni: Tüketici güvenindeki düşüş büyüme dinamiklerini nasıl etkileyecek?

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan resmi veriler, hanehalkı nezdindeki ekonomik algıda yaşanan bozulmayı net bir şekilde ortaya koydu. Bir önceki ay 84 puan seviyesinde olan tüketici güven endeksi, mayıs ayı itibarıyla 82 puana gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Kaydedilen bu rasyo, Mart 2023 döneminden bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Endeksin 100 puan olan uzun vadeli tarihsel ortalamasının oldukça altında seyretmesi, Fransız tüketicilerin hem geçmiş döneme ait mali durumlarında hem de geleceğe yönelik kişisel finansal beklentilerinde ciddi bir erozyon yaşandığına işaret ediyor. Hanehalkının büyük ölçekli harbalama ve satın alma niyetlerinin hızla zayıflaması, iç talebin kısa vadede ekonomik büyümeyi destekleme potansiyelini doğrudan aşağı çekiyor.

Jeopolitik riskler, yüksek işsizlik ve tasarruf eğilimi

Tüketici duyarlılığındaki bu gerilemenin arkasında, makroekonomik dengeleri sarsan çoklu yapısal riskler yer alıyor. Bölgesel çatışmaların tetiklediği enerji maliyetlerindeki dalgalanma ve birikimli fiyat artışları, Fransa'da hanehalkının satın alma gücünü doğrudan baskılıyor. Yıllık enflasyonun %2,2 seviyelerinde seyrettiği ülkede fiyat algısı yüksek kalırken, istihdam piyasasından gelen son verilerde işsizlik oranının sürpriz bir şekilde %8,1'e tırmanarak 5 yılın zirvesine çıkması hanehalkının gelecek kaygılarını körüklüyor. Geleceğe yönelik bu güvensizlik ortamı, vatandaşları tüketim harcamalarını kısmaya ve savunma amaçlı tasarrufa yöneltiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) da iç talepteki bu zayıflamayı ve jeopolitik belirsizlikleri gerekçe göstererek Fransa’nın büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmiş durumda. Finansal piyasalar açısından bakıldığında, ilk çeyrekte durgun bir grafik çizen ekonomide hanehalkının tüketime fren koyması, özellikle perakende, hizmet ve otomotiv gibi doğrudan iç talebe bağlı sektörlerde ciro daralması ile çarpan sıkışması riskini kaçınılmaz hale getiriyor.

Para politikaları ve makroekonomik ufuk

Önümüzdeki dönemde hanehalkı harcamalarındaki bu temkinli duruşun kalıcı bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceği, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) atacağı faiz adımlarına bağlı kalacak. Borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi tüketici kredilerini ve dolayısıyla iç piyasadaki nakit döngüsünü baskılamaya devam ediyor. Fransa ekonomisinin bu durağan patikadan çıkması, istihdam piyasasında sağlanacak istikrara ve hanehalkının enflasyonist baskıyı tamamen atlattığına ikna olmasına endeksli görünüyor.