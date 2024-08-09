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Fransa'da işsizlik oranı beklenmedik şekilde düştü

Fransa'da işsizlik oranı ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde düştü. Bu, ülkenin kendisini toparlanma yoluna sokmaya çalıştığı bir dönemde rahatlamaya yol açacak veri olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi
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Fransa'da işsizlik oranı beklenmedik şekilde düştü
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Fransa Ulusal İstatistik Kurumu (Insee) tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Nisan ve haziran ayları arasında çalışan nüfusun %7,3'ü olarak açıklandı. Bu oran yılın ilk çeyreğindeki %7,5'ten daha düşük bir seviyeye işaret etti. Analistler, işsizlik oranında ilk çeyrek ile aynı seviyenin açıklanacağını bekliyorlardı.

Fransa'nın işgücü piyasasındaki sağlamlık, siyasi çekişmelere ve cansız imalat sektörüne rağmen ikinci çeyrekte büyüme hızını koruyan genel ekonomisindeki istikrarlı büyümeyle eşleşiyor.

Fransa'da haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı da 11 bin azalarak 2,81 milyon olarak açıklanmıştı.

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