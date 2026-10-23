Fransa’da mali sürdürülebilirlik riski fiyatlanıyor: Getiri eğrisi %5’i aştı
Enerji sübvansiyonlarının bütçe açığıyla finanse edildiği Fransa’da mali alan daraldı. Hazine’nin vergi artırımına gitmesiyle hane halkı harcanabilir geliri baskılanırken, 10 yıllık OAT getirisi %5 üzerine çıkarak risk primini artırdı.
Fransa’da maliye politikasındaki genişlemeci duruşun faturası tahvil piyasasında fiyatlanıyor.
2022-2024 döneminde enerji fiyat şokunun bütçe açığı üzerinden sübvanse edilmesiyle enflasyon komşu ülkelere göre baskılanırken, mali sürdürülebilirlik zayıfladı. Hazine’nin konsolidasyon amacıyla elektrik ve doğal gaz üzerinde dolaylı vergileri artırması, dezenflasyon sürecine rağmen hane halkı enerji faturasında yukarı yönlü baskı yaratıyor.
Risk primi genişliyor
Avrupa’nın en yüksek bütçe açıklarından biri ve siyasi kilitlenme, OAT-Bund spread’ini açtı. Fransa 10 yıllık tahvil getirisi %5 eşiğini aştı. Bütçe açığındaki bozulma, hükümetin konjonktürel destekler için mali alanını ve borçla büyüme esnekliğini sınırlıyor.
IMF projeksiyonlarına göre 2024’te G10 içinde bütçe açığının milli gelire oranı Fransa’dan yüksek olan tek ülke ABD olacak.
Reel ücret-enflasyon makası ve mali sıkışma
Reel harcanabilir gelir yatay seyrederken, nominal ücret artışları manşet enflasyonun gerisinde kaldı. Vergi yükünün GSYH’ye oranı %50’ye yaklaşan Fransa’da mali çarpan zayıfladı. Marjinal vergi artışı toplam talebi baskılama riski taşırken, kamu hizmetlerinde kesinti sosyal maliyet üretiyor.
Bütçe içi sınıflandırma sorunu
Yapısal sorun harcama kompozisyonunda. Hükümet raporuna göre Milli Eğitim bütçesinin %32’si cari eğitim harcaması yerine emekli kamu çalışanlarının maaş ödemelerine aktarılıyor.
Merkezi yönetim bütçesinin %11’inden fazlası, yıllık yaklaşık 56 milyar dolar, emeklilik transferlerine ayrılıyor ancak bu kalem emeklilik gideri olarak raporlanmıyor. OECD eğitim göstergelerinde Fransa’nın PISA skorları geriliyor.
Borçla finanse edilen dezenflasyonun maliyeti şimdi hem getiri eğrisine hem de hane halkı bilançosuna yansıyor.