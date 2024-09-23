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Fransa'da Olimpiyat etkisi geçti: Hizmet sektörü sert şekilde daraldı

Fransa'nın hizmet sektörü Olimpiyat Oyunları'nın yönlendirdiği güçlü bir ağustosun ardından eylül ayında keskin bir şekilde daraldı.

Haber Merkezi
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Fransa'da Olimpiyat etkisi geçti: Hizmet sektörü sert şekilde daraldı
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S&P Global ve Markit tarafından hesaplanan HCOB Fransa Hizmet sektörü PMI endeksi, ağustos ayındaki 55,0'dan Eylül ayında 48,3'e düşerek altı ayın en alt noktasına geldi. Piyasalarda beklenti endeksin 52,5 seviyesine ineceği yönündeydi.

Endekste 50'nin altındaki herhangi bir rakam, faaliyetlerde düşüş olduğuna işaret ediyor.

Anket, Fransa ekonomisinin yılın son çeyreğine girerken önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve büyümekte zorlanan diğer Euro Bölgesi ekonomilerine, özellikle de Almanya'ya katıldığını gösteriyor.

HCOB ekonomisti Tariq Kamal Chaudhry, "Fransız hizmet sektöründe derin bir hayal kırıklığı var." dedi.

Bileşik PMI 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

Hem imalat hem de hizmetleri de kapsayan bileşik PMI, ağustos ayındaki 53,1'den sekiz ayın düşük seviyesi olan 47,4'e geriledi ve bu da özel sektör ekonomisinde genel olarak yenilenen daralmaya işaret ediyor. Piyasalar bileşik endeksin 50,6 seviyesine inmesini bekliyorlardı.

İmalat, ağustos ayındaki 43,9'dan biraz yükselerek 44,0 oldu ve daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü. Analistler endeksin 44,3 seviyesine çıkacağını düşünüyorlardı.

Anket, gerilemeye rağmen iş güveninin hizmet sektöründe dirençli olduğunu ancak imalat sektöründe karamsarlığın devam ettiğini buldu.

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