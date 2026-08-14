Fransa'da temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı: Tüketici fiyatlarında yükseliş sürüyor

Avrupa pazarındaki enflasyonist baskının yansımaları, Fransa'nın temmuz ayı tüketici fiyat endeksine doğrudan yansıdı. INSEE'nin paylaştığı nihai rapor doğrultusunda, Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu tüketici fiyat endeksi temmuz ayında 103,00 puan seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi ülkeleriyle karşılaştırılabilirliği sağlayan bu endeks, aylık bazda %0,6 oranında bir artış sergiledi. Yıllık bazdaki yükseliş ise %2,4 olarak kayıtlara geçerek fiyat artış hızının dinamizmini koruduğunu gösterdi.

Ulusal tüketici fiyat endeksi aylık %0,6 kazanç gösterdi

Fransa'nın yerel tüketim alışkanlıklarını ölçen ulusal tüketici fiyat endeksi, temmuz ayı itibarıyla 102,68 seviyesine ulaşarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bir önceki aya göre %0,6 oranında kazanç gösteren endeks, iç pazardaki fiyatlama eğilimlerinin gücünü koruduğunu teyit etti. Bu aylık yükseliş, ülke içindeki perakende ticaret hacmini ve tüketici harcamalarının yönünü doğrudan etkileyen bir gösterge olarak öne çıktı. Yerel endeksteki bu kararlı artışın hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskıyı kademeli olarak artıracağı görülüyor. Elde edilen mali veriler, yerel pazardaki maliyet artışlarının geniş bir ürün yelpazesine yayıldığına işaret ediyor.

Hizmet sektöründeki yükseliş enflasyonu tetikliyor

Ulusal endeksteki yıllık %2,1'lik artış, özellikle enerji ve gıda gibi dışa bağımlı ithal kalemlerin yerel piyasaya yansıma hızından kaynaklanıyor. Yaz sezonunun etkisiyle hareketlenen turizm, konaklama ve ulaştırma gibi hizmet sektörleri, temmuz ayındaki genel fiyat artışlarının arkasındaki en temel lokomotif güç haline geldi. Mal fiyatlarında dönemsel olarak uygulanan yaz indirimlerinin, hizmet sektöründeki bu agresif ve güçlü yükselişi tamamen dengelemeye yetmediği açıkça görülüyor. Mevcut makroekonomik veriler, ülkedeki çekirdek enflasyon yapısının önümüzdeki aylarda da çok daha yakından ve titizlikle takip edilmesini zorunlu kılıyor. Fiyatlardaki katılık, hanehalkının reel alım gücü ve harcanabilir net geliri üzerinde uzun vadeli ek bir baskı oluşturma potansiyelini barındırıyor. Ayrıca üretim maliyetlerindeki artış eğilimi, perakende etiketlerine henüz tam olarak yansımadığı için iç piyasadaki katılık bir süre daha devam edebilir. Ortaya çıkan tüm bu somut finansal sonuçlar, yerel enflasyonist baskıların henüz kalıcı ve istikrarlı bir düşüş trendine girmediğini gösteriyor.