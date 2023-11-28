Fransa'da tüketici güveni bir yılın zirvesinde

Fransız ulusal istatistik kurumu Insee tarafından derlenen tüketici güven endeksi bir önceki ay 84 iken 87'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketiciler arasındaki duyarlılık yine de 100 değeri ile temsil edilen uzun vadeli ortalamasının oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Insee, endeksin çoğu bileşeninin Kasım ayında yükseldiğini, Fransız tüketicilerin yakın zamandaki ve gelecekteki kişisel mali durumlarına ilişkin biraz daha iyimser bir vizyon ortaya koyduklarını, ancak bu görünümün uzun vadeli ortalamanın altında kaldığını söyledi. Insee, aynı durumun Kasım ayında iyileşen ancak nispeten zayıf kalan ana satın alma göstergesi için de geçerli olduğunu söyledi.