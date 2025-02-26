Fransa'da tüketici güveni yükseldi

Fransız hanehalkı bu ay biraz daha iyimser olsa da tasarruf etme isteğinin güçlü olması ekonominin tüketici harcamalarından büyük bir destek bekleyemeyeceğini gösteriyor.

Daha parlak bir ruh hali, iç siyasi karışıklıkların yanı sıra daha geniş küresel ekonomik belirsizliklerle kuşatılmış olan Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi için iyi bir haber. Ancak Insee, endeksin tüketicilerin tasarruf etme isteğini ölçen göstergesinin yeniden yükselerek tarihi bir zirveye ulaştığını söyledi. Bu durum, enflasyonun Avro Bölgesi ortalamasının altında seyrettiği Fransa'da reel ücretlerdeki artışın tüketici harcamalarında hemen bir artışa dönüşmeyeceğini gösteriyor.